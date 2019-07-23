ИА «Ореанда-Новости». Принятый Госдумой запрет на использование дистанционного управления и кассового оборудования (ККТ) в платежных терминалах будет иметь негативные последствия, говорится в письме Ассоциации банков "Россия" в ФНС. Изменения уменьшат доступность финансовых услуг для огромного количества людей, заявил начальник юридического отдела организации Сергей Клименко.

По словам Клименко, новые правила коснутся тех пунктов приёма, которые расположены в отдалённых и малонаселенных районах страны. «Причиной этого является сбой преобразования существующих терминалов, подключенных к онлайн-киоскам, в новый TCC», - сказал он. Клименко добавил, что поставить КПК в корпус терминала невозможно. Если вы поместите оборудование рядом с ним, существует риск, что оно «будет перевозиться третьих лиц».

В письме Ассоциации говорится, что новые правила коснутся прежде всего QIWI, региональные сетевые терминалы TelePay (Екатеринбург), «Кассервис» (Красноярск) и платежную систему «Апельсин» (Омск). Генеральный директор QIWI Сергей Солонин заявил, что изменения в бизнесе будут затронуты незначительно.