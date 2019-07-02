ИА «Ореанда-Новости» Путин дал поручение поднять размер пособий по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет до размера прожиточного минимума ребёнка в регионе.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, на выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте Федерации.

Вопрос о детских пособиях прозвучал в ходе "Прямой линии" с президентом 20 июня.

Путин ответил, что округлённо размер пособий семьям, которые воспитывают первого и второго ребёнка, сейчас составляет от 10,5 до 11 тысяч рублей. Однако уже решено выплачивать малоимущим семьям с детьми в возрасте от 1,5 до трёх лет пособия в размере прожиточного минимума на ребёнка.