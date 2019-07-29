ИА «Ореанда-Новости». Вопрос о введении единой квитанции об оплате коммунальных услуг будет рассмотрен Госдумой на осенней сессии, заявил первый заместитель председателя комитета нижней палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Сергей Пахомов 29 июля.

По словам Пахомова, у проекта есть все соответствующие положительные отзывы. По словам депутата, инициатива исключает существующую в некоторых регионах практику, когда каждый ресурс, предоставляющий организации, отправляет отдельную квитанцию. В результате граждане накапливают несколько документов, в которых они путаются.

По мнению парламентария, правило поможет решить долговые проблемы владельцев. Пахомов также не исключил, что подобные меры позволят снизить тарифы.

Законопроект был представлен в нижнюю палату парламента 19 июня.