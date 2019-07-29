 ИА «Ореанда-Новости». Вопрос о введении единой квитанции об оплате коммунальных услуг будет рассмотрен Госдумой на осенней сессии, заявил первый заместитель председателя комитета нижней палаты по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Сергей  Пахомов 29 июля.

 По словам Пахомова, у проекта есть все соответствующие положительные отзывы.  По словам депутата, инициатива исключает существующую в некоторых регионах практику, когда каждый ресурс, предоставляющий организации, отправляет отдельную квитанцию.  В результате граждане накапливают несколько документов, в которых они путаются.

 По мнению парламентария, правило поможет решить долговые проблемы владельцев.  Пахомов также не исключил, что подобные меры позволят снизить тарифы.

 Законопроект был представлен в нижнюю палату парламента 19 июня.