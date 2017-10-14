10 медалей выиграли подмосковные конькобежцы на Кубке Коломенского кремля
14.10.2017, 20:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Как отмечается в материале, в Коломне состоялись Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля».
«Подмосковные спортсмены на турнире завоевали 10 медалей: одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовые», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на дистанции 500 метров среди юниоров Дмитрий Филимонов выиграл серебро, а Даниил Голубчиков – бронзу. На дистанции 1500 метров среди юниоров Антон Водиченков завоевал серебряную медаль. В дисциплине масс–старт (10 кругов) среди юниоров подмосковные спортсмены заняли весь пьедестал почета: Стефан Невмержицкий – первое место, Даниил Чмутов – второе, а Илья Иванов – третье.
На дистанции 1500 метров среди юниорок серебро выиграла Анастасия Коркина. На той же дистанции второе и третье места соответственно заняли Виктория Филюшкина и Алла Шабанова. Владлена Рогаткина стала третьей на дистанции 500 метров, уточняется в пресс-релизе.
Как отмечается в материале, в Коломне состоялись Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля».
«Подмосковные спортсмены на турнире завоевали 10 медалей: одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовые», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на дистанции 500 метров среди юниоров Дмитрий Филимонов выиграл серебро, а Даниил Голубчиков – бронзу. На дистанции 1500 метров среди юниоров Антон Водиченков завоевал серебряную медаль. В дисциплине масс–старт (10 кругов) среди юниоров подмосковные спортсмены заняли весь пьедестал почета: Стефан Невмержицкий – первое место, Даниил Чмутов – второе, а Илья Иванов – третье.
На дистанции 1500 метров среди юниорок серебро выиграла Анастасия Коркина. На той же дистанции второе и третье места соответственно заняли Виктория Филюшкина и Алла Шабанова. Владлена Рогаткина стала третьей на дистанции 500 метров, уточняется в пресс-релизе.
Источник: http://mosreg.ru