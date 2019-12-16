Юная американская фигуристка заявила, что россиянка творит на льду нечто невообразимое. Лью назвала Трусову храброй и сильной спортсменкой, на которую она старается равняться. По словам Лью, Трусова попыталась исполнить пять четверных, а она постарается сделать больше.Американука заявила, что нацелилась на победу на Олимпиаде. Она отметила, что четверным прыжкам уделяет на тренировках большое количество времени. Лью заявила, что старается добиться того, что четверные прыжки у неё будут получаться также легко, как и тройные.