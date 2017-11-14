ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Горнолыжный спуск на Воробьёвых горах сдадут в следующем году после реконструкции. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас трамплин в крайне плачевном состоянии, но после завершения работ он будет отвечать мировым спортивным стандартам. Здесь же будут проводить соревнования самого высокого уровня.

На Воробьёвых горах планируется создать спортивный кластер. Рядом с трамплином возведут здание детско-юношеской спортивной школы. Фактически строители воссоздадут исторически сложившуюся спортивную зону для профессиональных тренировок и для занятий спортом всех горожан.

В ближайшие годы в столице появятся и другие горнолыжные склоны.

"В бюджете города заложены деньги на проектирование ещё пяти горнолыжных склонов - Заречья, Шипиловского, Севастопольского, Ново-Переделкинского и в Куркине. Таким образом, в столице значительно расширятся возможности для занятий горнолыжным спортом, пользующимся огромной популярностью у москвичей", - добавил заммэра.