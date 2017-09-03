Кубок Кремля по современному пятиборью соберёт спортсменов из 11 стран
03.09.2017, 13:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кубок Кремля по современному пятиборью стартует в Москве 3 сентября. Столица проводит его уже в седьмой раз. «В соревнованиях примут участие 48 спортсменов из 11 стран мира: России, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Египта, Италии, Литвы, Польши, Франции и Чехии. Приятно отметить, что Москву будет представлять олимпийский чемпион Рио Александр Лесун», — рассказал первый заместитель руководителя Департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев.
Среди других именитых участников олимпийские чемпионы Лена Шёнеборн из Германии и Лаура Асадаускайте из Литвы, чемпионы мира и Европы Гульназ Губайдуллина из России и Шаролта Ковач из Венгрии, Риккардо Де Лука из Италии, Анастасия Прокопенко из Белоруссии и другие спортсмены. Команды, в которые входят мужчины и женщины, разыграют медали в смешанной эстафете.
Соревнования Кубка пройдут на нескольких площадках. Пловцы будут состязаться в бассейне ЦСКА (10:10), фехтовальщиков примет Дворец спортивных единоборств (11:10). Конкур (15:10) и комбайн (16:30), а также церемония открытия (14:45) и награждение победителей (17:05) состоятся на конноспортивной базе ЦСКА.
Среди других именитых участников олимпийские чемпионы Лена Шёнеборн из Германии и Лаура Асадаускайте из Литвы, чемпионы мира и Европы Гульназ Губайдуллина из России и Шаролта Ковач из Венгрии, Риккардо Де Лука из Италии, Анастасия Прокопенко из Белоруссии и другие спортсмены. Команды, в которые входят мужчины и женщины, разыграют медали в смешанной эстафете.
Соревнования Кубка пройдут на нескольких площадках. Пловцы будут состязаться в бассейне ЦСКА (10:10), фехтовальщиков примет Дворец спортивных единоборств (11:10). Конкур (15:10) и комбайн (16:30), а также церемония открытия (14:45) и награждение победителей (17:05) состоятся на конноспортивной базе ЦСКА.
Источник: Мэрия Москвы