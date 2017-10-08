ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московская спортсменка Мария Пасека завоевала золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Монреале (Канада).



Она победила на соревнованиях 7 октября, набрав в сумме 14,850 балла. Россиянка отстояла титул чемпионки мира, завоеванный в 2015 году в Глазго. Серебряную медаль выиграла американка Джейд Кэри (14,766 балла), бронзовая награда досталась швейцарке Джулии Штайнгрубер (14,466 балла).



«Мне сложно говорить сейчас, какая медаль мне далась труднее. Они обе достались ценой упорных тренировок. Но я не ожидала, что стану здесь первой. Первый прыжок я могла бы сделать лучше, но слишком много адреналина во мне было, и я чуть перебежала, а вот второй прыжок получился лучше», - прокомментировала свое выступление Мария Пасека.