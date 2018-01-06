ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева с чистой стрельбой одержала победу в спринте на четвёртом этапе Кубка IBU в словацком Осрблье. Она опередила на 7,5 секунд француженку Хло Шевалье.



Третье место заняла норвежка Кайа Николайсен, проигравшая Кайшевой 13,3 секунды. Стреляла она также чисто.



Отметим, что в десятку сильнейших попали ещё три россиянки - Ирина Услугина, Кристина Резцова и Валерия Васнецова.