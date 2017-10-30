ОРЕАНДА-НОВОСТИ На чемпионате России по художественной гимнастике в групповых упражнениях сборная Москвы заняла третье место.



За Москву выступали Ульяна Ершова, Дарья Мишина, Ангелина Жукова, Алина Правоторова, Мария Лютахина и Дария Колобова.



В копилке столицы две серебряные медали в отдельных видах упражнений и бронза в многоборье. Лидером спортивного соревнования стала команда из Санкт-Петербурга.



Представительницы Северной столицы завоевали все золотые медали чемпионата страны и в многоборье, и в отдельных видах упражнений. На вторую ступень пьедестала поднялась сборная Омска.



Соревнования проходили в Казани.