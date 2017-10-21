ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский этап серии Гран-при по фигурному катанию стартовал 20 октября во дворце спорта «Мегаспорт».

Серия Гран-при проводится под эгидой Международного союза конькобежцев уже в 16-й раз. Министр спорта России Павел Колобков пожелал спортсменам удачи и напомнил, что Москва ждёт их в январе 2018 года на чемпионате Европы. «Уверен, мы увидим настоящие состязания и эксклюзивные номера, ощутим в полной мере красоту и талант лучших спортсменов планеты, многие из которых станут чемпионами и призерами XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчане», — отметил он.

Для представителей России первый день соревнований стал удачным. После короткой программы среди пар первое место занимает московский дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (76,88 балла), вторыми стали также москвичи — олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Фёдор Климов с результатом 71,39 балла. Замыкают тройку лидеров Валентина Марчеи и Андрей Готарек из Италии (68,48 балла).

В коротком танце московская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимает второе место с результатом 76,33 балла, а Александра Степанова и Иван Букин оказались на третьей строчке (71,32 балла). Лидерами же стали американские спортсмены Майя и Алекс Шибутани (77,30 балла).

Евгения Медведева уверенно выиграла короткую программу в соревнованиях женщин в одиночном катании (80,75 балла). Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (74,62 балла), а третье — японка Вакаба Хигути (69,60 балла).

Ещё одна фигуристка — Елена Радионова, допустившая ошибку при исполнении каскада, стала только пятой, а дебютантка серии Гран-при Валерия Михайлова — восьмой.

После короткой программы первую строчку занимает Натан Чен из США (100,54 балла), вторым идёт олимпийский чемпион Юзуру Ханю из Японии (94,85 балла), а на третьей позиции держится Дмитрий Алиев из Санкт-Петербурга (88,77 балла).

21 октября зрителей ждут произвольные программы мужчин, женщин и пар, а также соревнования по танцам на льду. 22 октября состоится церемония награждения победителей и призёров во всех видах программы, а также показательные выступления фигуристов.

Программа соревнований

21 октября, суббота:

— 13:30 — мужчины. Произвольная программа;

— 15:45 — танцы на льду. Произвольный танец;

— 17:35 — пары. Произвольная программа;

— 19:20 — женщины. Произвольная программа.

22 октября, воскресенье:

— 14:00 — церемония награждения победителей и призеров во всех видах программы;

— 15:00 — показательные выступления.