ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийский день бега "Кросс нации" прошёл под девизом "За здоровьем в парки и на спортплощадки" и собрал в столице 15 тыс. человек.



Министр спорта России Павел Колобков пробежал тысячу метров. По его словам, «Кросс нации» за последние годы стал самым массовым спортивным праздником в стране.



"Бежит вся Россия - мы начали забеги на Сахалине и Камчатке, а закончим в Калининграде. "Кросс нации" - это мероприятие не для соревновательного духа, тут важно общение с людьми, у которых такие же интересы. Но в следующем году мы что-нибудь придумаем для того, чтобы внести спортивный интерес», - отметил министр.



В забеге также участвовали председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, олимпийские чемпионы по легкой атлетике Светлана Мастеркова и Юрий Борзаковский, победительницы олимпиад в художественной гимнастике Мария Зиновьева и Елена Шаламова, а также олимпийский чемпион по вольной борьбе Вадим Богиев.



Массовый забег в природном парке «Тушинский» прошёл на одну тысячу метров, также состоялись забеги для некоторых возрастных групп на 500, 1500, три тысячи и шесть тысяч метров.



Спортсмены и люди с ограниченными физическими возможностями вышли на старт в Измайловском парке. Более подготовленные участники пробежали одну тысячу метров, остальные - 500 метров.



Участвовать в «Кроссе нации» могут все желающие любых возрастов и любого уровня спортивной подготовки. В 2017 году Всероссийский день бега состоялся в 85 регионах России. Соревнования проводятся ежегодно для пропаганды здорового образа жизни, а также для привлечения россиян к регулярным занятиям физкультурой и спортом.