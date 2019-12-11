Спортивный чиновник заявил, что для Федерации бокса России является главным то, чтобы звучал на соревнованиях российский гимн, а боксеры выступали под флагом своей страны. Он сказал также о том, что Федерация будет добиваться через суд, чтобы боксеры из России получили право выступать под флагом своего государства.Недавно глава российского государства Владимир Путин заявил о противоречии решения ВАДА по России Олимпийской хартии. Владимир Путин сказал, что решение ВАДА необходимо оспаривать.