11.12.2019, 08:31
Боксеры из России заявили об отказе участвовать на Олимпиаде без национального флага
ИА «Ореанда-Новости». Представитель российской Федерации бокса Умар Кремлев заявил, что боксеры из России не хотят ехать на предстоящие Олипийские игры в Токио.
Спортивный чиновник заявил, что для Федерации бокса России является главным то, чтобы звучал на соревнованиях российский гимн, а боксеры выступали под флагом своей страны. Он сказал также о том, что Федерация будет добиваться через суд, чтобы боксеры из России получили право выступать под флагом своего государства.
Недавно глава российского государства Владимир Путин заявил о противоречии решения ВАДА по России Олимпийской хартии. Владимир Путин сказал, что решение ВАДА необходимо оспаривать.
Спортивный чиновник заявил, что для Федерации бокса России является главным то, чтобы звучал на соревнованиях российский гимн, а боксеры выступали под флагом своей страны. Он сказал также о том, что Федерация будет добиваться через суд, чтобы боксеры из России получили право выступать под флагом своего государства.
Недавно глава российского государства Владимир Путин заявил о противоречии решения ВАДА по России Олимпийской хартии. Владимир Путин сказал, что решение ВАДА необходимо оспаривать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии