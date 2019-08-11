ИА "Ореанда-Новости" Как сообщает Роспотребнадзор, в Хабаровском крае более 70 детей подхватили острую кишечную инфекцию после купания в местном фонтане.

После инцидента фонтан закрыли на 90 суток. Специалисты взяли пробу воды и обнаружили в ней норовирус. Кроме того, вода не отвечала требованиям по мутности и содержанию в ней аммиака. При очистке и обеззараживании воды была допущена халатность.

Купание в фонтане было частью водного аттракциона. Искупавшиеся в нём малыши вечером того же дня слегли с признаками норовирусной инфекции.

Норовирус - микроб, вызывающий воспаление пищеварительного тракта.