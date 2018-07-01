



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Британский чемпион WBC в тяжёлом весе (до 90,7 килограмма) Тони Белью заявил, что у украинца Александра Усика, являющегося обладателем титулов WBC/WBO в весе до 90,7 килограмма, больше шансов одержать победу в бою против чемпиона WBA/IBF Мурата Гассиева из России. По словам британского боксёра, он уверен, что бой будет потрясающим и зрелищным. Тони Белью признался, что ещё до начала турнира не сомневался, что в финале встретятся именно Александр Усик и Мурат Гассиев. Теперь же британский чемпион WBC прогнозирует победу украинскому боксёру. Однако Тони Белью отмечает, что в этом бою Александр Усик не сможет позволить себе обмен ударами подобно тому, как это было в бою против Майриса Бриедиса в полуфинале. Британский чемпион WBC заявил, что ставит на то, что предстоящий поединок станет боем года. Также Тони Белью сказал, что не против помериться силами с победителем турнира Всемирной боксёрской суперсерии.

Также шансы боксёров были оценены украинским бойцом полутяжёлого веса Вячеславом Шабранским. Он отметил, что когда-то выступал против и чемпиона мира по версиям WBC, WBO в тяжёлом весе Александра Усика, и обладателя поясов WBA Super, IBF Мурата Гассиева. Прогнозировать исход боя Вячеслав Шабранский не смог, однако признался, что поддерживать будет украинского бойца. По его словам, Александр Усик поднялся на несколько уровней, и теперь перед нами опасный и скоростной боксёр. Боец полутяжёлого веса отметил, что бой будет равным, и оба боксёра будут готовы на двенадцать раундов. Напомним, что в 2017 году Вячеславу Шабранскому не удалось одержать победу в поединке против российского боксёра Сергея Ковалёва за пояс чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.





Финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии пройдёт в Москве 21 июля. В контракте также предусмотрен реванш, который состоится за пределами Российской Федерации.