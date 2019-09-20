ИА «Ореанда-Новости» Девять российских спортсменов подали в Савёловский суд города Москвы иск с требованием о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L’Equipe.

В беседе с журналистом Ганус подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики и российского спорта, а также заявил, что некоторым атлетам из Чувашии проводили запрещённые переливания крови под прикрытием со стороны региона.

Истцы, среди которых семь легкоатлетов и по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы, требуют признать утверждения чиновника не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в L’Equipe опровержение, а также обязать Гануса и издание возместить моральный ущерб, выраженный в символической сумме 1 рубль, и расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей.