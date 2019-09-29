Медицинские специалисты назвали, что именно стоит добавить в свой ежедневный рацион.

По информации, предоставленной специалистами Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, жирные сорта мяса лучше заменить на птицу, рыбу и морские продукты. Поддержать работу сердца поможет и регулярное употребление продуктов, богатых калием и магнием. К этой группе продуктов можно отнести курагу, фасоль, орехи и хлеб с отрубями. Ежесуточный объём фруктов и овощей должен составлять не менее четырёхсот граммов. Что касается сортов рыбы, необходимой для поддержания здоровья сердца, специалисты выделяют здесь следующие: форель, сёмга, лосось и скумбрия. Именно эта рыба содержит высокий уровень омега-3 жирных кислот, полезных для организма человека. Жирное мясо, сливки и творог с высоким содержанием жира стоит ограничить, если стоит задача сохранить работу сердца на долгие годы.

Стоит также отметить, что неправильно выбранный режим питания вместе с малоподвижным образом жизни и вредными привычками может привести к повышению рисков развития раковых заболеваний. Такую информацию ранее подтвердил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Карпин. Кроме того, эксперт подчеркнул, что курение повысит вероятность развития онкологических заболеваний до пятидесяти раз.