13.06.2018, 17:42
Кубок мира: более 1300 британских футбольных хулиганов не смогут вылететь в Россию
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1312 британцев пoлучили зaпpeт нa пoceщeниe чеспионата мира по футболу, кoтopый cтapтуeт в Poccии ужe 14 июня. Полиция приказала сдать свои паспорта перед церемонией открытия, чтобы никто из них не совершил попытку полететь в Россию. В настоящее время полиция посещает известных хулиганов, которые ещё не сдали свои проездные документы, с тем чтобы удостовериться, что они остаются дома.
Последние данные Министерства внутренних дел показывают, что 58 человек, которым запрещено ездить на чемпионат мира, не сдали свои паспорта. Из 1312 человек, на которых распространяются футбольные приказы, запрещающие им выезжать на зарубежные игры, 1254 человека либо добровольно сдали документы, либо были вынуждены сделать это, либо вообще не имели паспорта.
В британских портах действуют полицейские, чтобы остановить любых подозреваемых нарушителей порядка, пытающихся попасть на чемпионат, который обещает открыться зрелищной церемонией на Московском стадионе «Лужники».
Официальные лица говорят, что они уверены в том, что мало кто из нарушителей добьётся успеха при попытке отправиться в Россию, и если они это сделают, их встретит огромная операция по обеспечению безопасности.
Ник Херд, министр полиции и пожарной охраны сказал, что чемпионат мира – это фестиваль футбола, а не место для насилия или беспорядков. По его словам, британская система запрета уникальна и означает, что люди, намеревающиеся причинить неприятности в России, вместо этого останутся дома. Чиновники будут стремиться избежать повторения скандалов на Евро-2016 во Франции, когда английские болельщики были вовлечены в ожесточенные столкновения, в том числе со сторонниками России.
Ожидается, что в ближайшие дни около 10 000 болельщиков отправятся из Великобритании в Россию. В Москве в разных частях города будут присутствовать сотрудники полиции, в аэропорту будут использоваться сканеры, а в районе стадиона «Лужники» будут проводить обыск подозрительных лиц.
Последние данные Министерства внутренних дел показывают, что 58 человек, которым запрещено ездить на чемпионат мира, не сдали свои паспорта. Из 1312 человек, на которых распространяются футбольные приказы, запрещающие им выезжать на зарубежные игры, 1254 человека либо добровольно сдали документы, либо были вынуждены сделать это, либо вообще не имели паспорта.
В британских портах действуют полицейские, чтобы остановить любых подозреваемых нарушителей порядка, пытающихся попасть на чемпионат, который обещает открыться зрелищной церемонией на Московском стадионе «Лужники».
Официальные лица говорят, что они уверены в том, что мало кто из нарушителей добьётся успеха при попытке отправиться в Россию, и если они это сделают, их встретит огромная операция по обеспечению безопасности.
Ник Херд, министр полиции и пожарной охраны сказал, что чемпионат мира – это фестиваль футбола, а не место для насилия или беспорядков. По его словам, британская система запрета уникальна и означает, что люди, намеревающиеся причинить неприятности в России, вместо этого останутся дома. Чиновники будут стремиться избежать повторения скандалов на Евро-2016 во Франции, когда английские болельщики были вовлечены в ожесточенные столкновения, в том числе со сторонниками России.
Ожидается, что в ближайшие дни около 10 000 болельщиков отправятся из Великобритании в Россию. В Москве в разных частях города будут присутствовать сотрудники полиции, в аэропорту будут использоваться сканеры, а в районе стадиона «Лужники» будут проводить обыск подозрительных лиц.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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