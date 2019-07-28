ИА «Ореанда-Новости» Тело бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко было найдено на набережной в Петербурге. Причиной смерти по предварительным данным стало огнестрельное ранение в голову.





Эту информацию сообщил журналистам глава федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Лагуненков.





Как стало известно СМИ, сын спортсмена неделю назад заявил о его исчезновении. Последний раз Карпенко видели живым 23 июля. Тело на набережной реки Мойки обнаружили 27 июля. Проводится проверка.

Сергей Карпенко был чемпионом СНГ по кикбоксингу в 1991 году. В 1993 выступал на Чемпионате Европы. Последние годы жизни работал тренером.



"Царствие небесное", "Покойся с миром, Сергей Борисович... Пусть земля тебе будет пухом..." "Сил родным и близким. Мои искренние соболезнования" - пишут друзья и знакомые спортсмена на его странице в соцсети.

