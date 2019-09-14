Информация появилась на официальном аккаунте Савина в социальной сети Инстаграм.

Евгений Савин является в настоящее время видеоблогером, в прошлом он выступал на позиции нападающего в клубах «Ротор», «Анжи», «Крылья Советов», «Амкар», тульский «Арсенал» и другие. В своём обращении он предложил кандидатуру российского арбитра Анастасии Пустовойтовой. Он напомнил, что она уже принимала участие в судействе финала женской Лиги чемпионов. Анастасия Пустовойтова стала обладательницей награды «Рефери года». Евгений Савин также отметил, что арбитры женского пола нередко судят ключевые европейские чемпионаты и делают это довольно успешно. Блогер предложил руководству Российского футбольного союза рассмотреть возможность участия Анастасии Пустовойтовой в матчах чемпионата.

Напомним, что в 2011 – 2012 годах Российский футбольный союз уже отметил заслуги Анастасии Пустовойтовой – её признали лучшей женщиной-арбитром Российской Федерации. Кроме того, она известна тем, что является рефери категории FIFA, участие Пустовойтовой было неоднократно замечено при проведении международных встреч в женском и юношеском футболе.

Тридцатипятилетний Евгений Савин после окончания спортивной карьеры стал работать на телевидении. На телевизионном канале «МатчТВ» он вместе с другим журналистов Юрием Дудем вёл передачу «Культ Тура». Позднее стал автором видеоблога на хостинге YouTube под названием «КраСава».