Российский спортсмен Федор Емельяненко дал оценку поединку по боксу своего брата против Михаила Кокляева, знаменитого пауэрлифтера, который состоялся в прошлом месяце. Об этом заявляет Sport24.Федор Емельяненко заявил, что ему было известно об этом событии, однако ему он не придал значения. Боец смешанного стиля сказал, что состоявший поединок не является спортом. По его словам, этот бой - "антиспорт".Помимо этого, боец рассказал о том, как складываются у него отношения с младшим братом. Он заявил, что молится за Александра Емельяненко, и желает, чтобы тот "ожил и нашелся".Два месяца назад Александр Емельяненко заявил о примирении с братом. О том, что у братьев испортились отношения, стало известно в 2017 году.