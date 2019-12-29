29.12.2019, 09:25
Федор Емельяненко в первом раунде отправил своего соперника из США в нокаут
ИА «Ореанда-Новости» На турнире Bellator, проходившем в Японии, боец смешанного стиля из России Федор Емельяненко отправил на первых минутах поединка американца Квинтона Джексона в нокаут.
43-летний россиянин в первом раунде завершил поединок в свою пользу. На счету россиянина к этому моменту 15 побед нокаутом.
На взвешивании перед противостоянием американский 41-летний боец показал 120,4 килограмма. Вес россиянина составил 109 килограммов.
О том, что этот поединок состоится, было заявлено в октябре. Емельяненко к тому времени подписал с Bellator соглашение о том, что проведёт три боя. Поединок с Джексоном стал первым из них.
43-летний россиянин в первом раунде завершил поединок в свою пользу. На счету россиянина к этому моменту 15 побед нокаутом.
На взвешивании перед противостоянием американский 41-летний боец показал 120,4 килограмма. Вес россиянина составил 109 килограммов.
О том, что этот поединок состоится, было заявлено в октябре. Емельяненко к тому времени подписал с Bellator соглашение о том, что проведёт три боя. Поединок с Джексоном стал первым из них.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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