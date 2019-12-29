43-летний россиянин в первом раунде завершил поединок в свою пользу. На счету россиянина к этому моменту 15 побед нокаутом.О том, что этот поединок состоится, было заявлено в октябре. Емельяненко к тому времени подписал с Bellator соглашение о том, что проведёт три боя. Поединок с Джексоном стал первым из них.