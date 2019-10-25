О режиме питания она рассказала в интервью «Первому каналу».

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что обратилась к услугам специалиста-диетолога, когда перешла к канадскому тренеру. Весь рацион питания составлен диетологом. Так, например, теперь спортсменка на завтрак предпочитает хлебцы и хумус. Диетолог также назначил Медведевой питание по часам. По словам фигуристки, в её виде спорта добиться хороших результатов без специального подхода в питании практически невозможно.

Евгения Медведева также отметила, что о строгой диете или жёстких ограничениях речи не идёт. Спортсменка называет себя «сладкоежкой», поэтому вынуждена отказывать себе во многих вкусных, но вредных вещах. Двукратная мировая чемпионка призналась на телевидении, что иногда может позволить себе съесть что-нибудь запретное, но в целом, ей постоянно приходится следить за тем, что именно она ест. В интервью Евгения Медведева отметила, что основной её целью является набор мышц и их укрепление, а также избавиться от жировой ткани в организме.

Девятнадцатилетняя Евгения Медведева – российская фигуристка, которая выступает в одиночном катании. В прошлом году стала двукратным серебряным призёром Олимпийский игр. Двукратная чемпионка мира и Европы, бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию.