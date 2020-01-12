Осорио "Зенит" приобрёл на правах аренды летом у "Порту". Игрок был приобретен до конца сезона с возможностью выкупа.Осорио заявил, что в этом году планируют принять участие в квалификации чемпионата мира и в Кубке Америки, а в составе "Зенита" он желает почаще появляться на поле.