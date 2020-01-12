12.01.2020, 13:20
Футболист, играющий за "Зенит" на правах аренды, заявил, что хочет остаться в российском клубе
ИА «Ореанда-Новости». Футболистом Йорданом Осорио, который выступает за петербургский футбольный клуб "Зенит", было сказано, что им не обсуждалось с руководством его будущее, но он хочет играть за российскую команду.
Осорио "Зенит" приобрёл на правах аренды летом у "Порту". Игрок был приобретен до конца сезона с возможностью выкупа. Футболист из Венесуэлы сыграл за "Зенит" пять матчей в Лиге чемпионов, две игры в Кубке России и столько же в чемпионате страны.
Осорио заявил, что в этом году планируют принять участие в квалификации чемпионата мира и в Кубке Америки, а в составе "Зенита" он желает почаще появляться на поле.
Осорио "Зенит" приобрёл на правах аренды летом у "Порту". Игрок был приобретен до конца сезона с возможностью выкупа. Футболист из Венесуэлы сыграл за "Зенит" пять матчей в Лиге чемпионов, две игры в Кубке России и столько же в чемпионате страны.
Осорио заявил, что в этом году планируют принять участие в квалификации чемпионата мира и в Кубке Америки, а в составе "Зенита" он желает почаще появляться на поле.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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