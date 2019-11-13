По сведениям, в "Ростове" уже в течение нескольких месяцев футболисты не получают зарплат. Не дают им и премиальных. Это связано с тем, что практически все спонсоры "Ростова" перестали выделять деньги команде. Если ситуация не изменится, то зимой клуб расстанется с ведущими футболистами.Не исключается и то, что команду может покинуть и её главный тренер Валерий Карпин.