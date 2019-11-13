13.11.2019, 11:53
Футбольный клуб "Ростов" готовится к распродаже своих игроков
ИА «Ореанда-Новости».В материале "Спорт-Экспресс" заявлено о том, что у футбольного клуба "Ростов" есть финансовые трудности. Из-за этого команду могут в ближайшее время покинуть её ведущие игроки.
По сведениям, в "Ростове" уже в течение нескольких месяцев футболисты не получают зарплат. Не дают им и премиальных. Это связано с тем, что практически все спонсоры "Ростова" перестали выделять деньги команде. Если ситуация не изменится, то зимой клуб расстанется с ведущими футболистами.
Не исключается и то, что команду может покинуть и её главный тренер Валерий Карпин.
По сведениям, в "Ростове" уже в течение нескольких месяцев футболисты не получают зарплат. Не дают им и премиальных. Это связано с тем, что практически все спонсоры "Ростова" перестали выделять деньги команде. Если ситуация не изменится, то зимой клуб расстанется с ведущими футболистами.
Не исключается и то, что команду может покинуть и её главный тренер Валерий Карпин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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