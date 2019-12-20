Он заявил, что в том, что фигуристка сможет совершить пять четверных в одной программе, быть уверенным сложно. По его словам, исполняя такое количество прыжков, фигуристка идёт на риск. Он отметил, что, при совершении всего лишь одной ошибки, можно сразу стать третьим. При этом хореограф заявил, что Трусова хочет сделать такое количество прыжков, и фигуристку невозможно остановить в её стремлении развиваться.Кроме того Глейхенгауз заявил, что для Трусовой главной целью является победа на Олимпиаде.