ИА «Ореанда-Новости». Врач поделился методами, которые помогут предупредить развитие инсульта.

Сердечно-сосудистый хирург рассказал о факторах, которые ускоряют приближение инсульта. Об этом написал ТАСС.

Владимир Хорошев отметил, что причин инсульта немного – нарушение притока крови по сонным или позвоночным артериям. Самая маленькая проблема с любой из этих артерий может привести к нарушению кровообращения.

Впоследствии это может привести к инсульту.

Факторами, увеличивающими риски, являются чрезмерная нагрузка на позвоночник и плоскостопие. Необходимо пользоваться стельками, спать на ортопедическом матраце, снимающем со спины стресс. И кроме того обязательно нужно следить за уровнем давления. Любое повышение может означать риск.

Кардиолог также отметил важность родословной. Если у кого-то из родственников случился инсульт, имеет место предельная осторожность.