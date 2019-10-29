Кардиолог рассказал, как не допустить развитие инсульта
ИА «Ореанда-Новости». Врач поделился методами, которые помогут предупредить развитие инсульта.
Сердечно-сосудистый хирург рассказал о факторах, которые ускоряют приближение инсульта. Об этом написал ТАСС.
Владимир Хорошев отметил, что причин инсульта немного – нарушение притока крови по сонным или позвоночным артериям. Самая маленькая проблема с любой из этих артерий может привести к нарушению кровообращения.
Впоследствии это может привести к инсульту.
Факторами, увеличивающими риски, являются чрезмерная нагрузка на позвоночник и плоскостопие. Необходимо пользоваться стельками, спать на ортопедическом матраце, снимающем со спины стресс. И кроме того обязательно нужно следить за уровнем давления. Любое повышение может означать риск.
Кардиолог также отметил важность родословной. Если у кого-то из родственников случился инсульт, имеет место предельная осторожность.
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