31.01.2020, 10:04
Клуб из Испании дал оценку Смолову
ИА «Ореанда-Новости». В издании "Спорт-Экспресс" появилась заметка о том, что клуб из Испании "Сельта" оценил российского футболиста Федора Смолова, выступающего за московский "Локомотив", в 8,5 миллиона евро. Такую сумму готов заплатить испанский клуб "Локомотиву" за полноценный трансфер игрока из России.
Заявлено, что "Локомотив", который отдал Смолова в "Сельту" в аренду, дал согласие на предоставление испанскому клубу право выкупа футболиста, но клубы пока не смогли договориться о том, сколько он стоит: "Локомотив" хотел больше денег за форварда. Клубы тогда приняли решение вернуться к этому вопросу позже.
Смолов будет выступать за "Сельту" до конца сезона - 2019/2020. Сейчас "Сельта" в чемпионате Испании идёт на 18 месте.
Заявлено, что "Локомотив", который отдал Смолова в "Сельту" в аренду, дал согласие на предоставление испанскому клубу право выкупа футболиста, но клубы пока не смогли договориться о том, сколько он стоит: "Локомотив" хотел больше денег за форварда. Клубы тогда приняли решение вернуться к этому вопросу позже.
Смолов будет выступать за "Сельту" до конца сезона - 2019/2020. Сейчас "Сельта" в чемпионате Испании идёт на 18 месте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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