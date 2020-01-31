Такую сумму готов заплатить испанский клуб "Локомотиву" за полноценный трансфер игрока из России.Заявлено, что "Локомотив", который отдал Смолова в "Сельту" в аренду, дал согласие на предоставление испанскому клубу право выкупа футболиста, но клубы пока не смогли договориться о том, сколько он стоит: "Локомотив" хотел больше денег за форварда. Клубы тогда приняли решение вернуться к этому вопросу позже.Смолов будет выступать за "Сельту" до конца сезона - 2019/2020. Сейчас "Сельта" в чемпионате Испании идёт на 18 месте.