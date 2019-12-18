18.12.2019, 15:54
Кокляев сообщил о переменах в жизни после после боя с Емельяненко
ИА «Ореанда-Новости» Пауэрлифтером Михаилом Кокляевым было сказано о произошедших в его жизни переменах после того, как он был нокаутирован бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Об этом написал сам спортсмен в Instagram.
Кокляев сообщил, что смотрит на нокаут глазами оптимиста. По его словам, нокаут не "выключает свет", как заявляет Шлеменко. В его случае он его, наоборот, "включил". Спортсмен добавил, что теперь он стал больше любить жизнь и получать от неё радость.
Кокляев отмечает, что им стали замечаться вещи, которые ранее были ему не заметны: бессмысленность обид, эмоции людей, важность сказанных слов.
Также Кокляев сказал о том, что ему неизвестно, как в дальнейшем сложится его карьера. При этом он отмечает, что продолжает тренироваться.
Кокляев сообщил, что смотрит на нокаут глазами оптимиста. По его словам, нокаут не "выключает свет", как заявляет Шлеменко. В его случае он его, наоборот, "включил". Спортсмен добавил, что теперь он стал больше любить жизнь и получать от неё радость.
Кокляев отмечает, что им стали замечаться вещи, которые ранее были ему не заметны: бессмысленность обид, эмоции людей, важность сказанных слов.
Также Кокляев сказал о том, что ему неизвестно, как в дальнейшем сложится его карьера. При этом он отмечает, что продолжает тренироваться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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