ИА «Ореанда-Новости» Пауэрлифтером Михаилом Кокляевым было сказано о произошедших в его жизни переменах после того, как он был нокаутирован бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Об этом написал сам спортсмен в Instagram. 

Кокляев сообщил, что смотрит на нокаут глазами оптимиста. По его словам, нокаут не "выключает свет", как заявляет Шлеменко. В его случае он его, наоборот, "включил". Спортсмен добавил, что теперь он стал больше любить жизнь и получать от неё радость. 

Кокляев отмечает, что им стали замечаться вещи, которые ранее были ему не заметны: бессмысленность обид, эмоции людей, важность сказанных слов. 

Также Кокляев сказал о том, что ему неизвестно, как в дальнейшем сложится его карьера. При этом он отмечает, что продолжает тренироваться.