Кокляев сообщил, что смотрит на нокаут глазами оптимиста. По его словам, нокаут не "выключает свет", как заявляет Шлеменко. В его случае он его, наоборот, "включил". Спортсмен добавил, что теперь он стал больше любить жизнь и получать от неё радость.Кокляев отмечает, что им стали замечаться вещи, которые ранее были ему не заметны: бессмысленность обид, эмоции людей, важность сказанных слов.Также Кокляев сказал о том, что ему неизвестно, как в дальнейшем сложится его карьера. При этом он отмечает, что продолжает тренироваться.