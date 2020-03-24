ИА «Ореанда-Новости». Нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин был признан лучшим футболистом Тинькофф – Российской премьер-лиги РПЛ в марте. Об этом сообщается в официальном Twitter РПЛ.

Форварду «Сочи» голоса обеспечили болельщики, а также эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР, отмечается в сообщении.

Кроме того, эксперты РПЛ выделили вратаря футбольного клуба «Уфа» Александра Беленова. Болельщики же отдали голоса за полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка и форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

За «Сочи» Кокорин провёл четыре матча, забил три мяча и отдал голевую передачу. В итоге команда выиграла три из четырёх последних игр и покинула зону вылета.