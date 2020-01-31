31.01.2020, 11:53
Кокорин заявил, что договорился "на словах" с "Зенитом", но его обманули
ИА «Ореанда-Новости». Футболист "Зенита" Александр Кокорин рассказал журналистам телеканала "Звезда", что у него имелась с руководствам "Зенита" устная договорённость, касающаяся возможного перехода игрока в аренду без его согласия.
Кокорин говорит, что произошло два разговора с президентом клуба. По его словам, договор был не на бумагах, а на словах. Однако, заявляет он, все вышло иначе.
Футболист утверждает, что после того, как он возвратился в "Зенит", у него имелись амбиции. Он поясняет, что выступать за другую команду стоило лишь после того, как ему в "Зените" сказали бы, что в нём не нуждаются.
Накунуне появилась информация о намерении Кокорина выступать за какой-либо европейский клуб. Футболист намерен расторгнуть отношения с "Зенитом" и перебраться за границу. При этом отмечается, что у игроке есть понимание того, что после отказа поехать в аренду в "Сочи" ему будет сложно найти клуб в РФ.
Кокорин говорит, что произошло два разговора с президентом клуба. По его словам, договор был не на бумагах, а на словах. Однако, заявляет он, все вышло иначе.
Футболист утверждает, что после того, как он возвратился в "Зенит", у него имелись амбиции. Он поясняет, что выступать за другую команду стоило лишь после того, как ему в "Зените" сказали бы, что в нём не нуждаются.
Накунуне появилась информация о намерении Кокорина выступать за какой-либо европейский клуб. Футболист намерен расторгнуть отношения с "Зенитом" и перебраться за границу. При этом отмечается, что у игроке есть понимание того, что после отказа поехать в аренду в "Сочи" ему будет сложно найти клуб в РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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