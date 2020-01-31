Кокорин говорит, что произошло два разговора с президентом клуба. По его словам, договор был не на бумагах, а на словах. Однако, заявляет он, все вышло иначе.Накунуне появилась информация о намерении Кокорина выступать за какой-либо европейский клуб. Футболист намерен расторгнуть отношения с "Зенитом" и перебраться за границу. При этом отмечается, что у игроке есть понимание того, что после отказа поехать в аренду в "Сочи" ему будет сложно найти клуб в РФ.