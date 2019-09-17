ИА «Ореанда-Новости» 17 сентября известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл, получившие тюремные сроки за драки, освобождены из исправительной колонии в Белгородской области.

6 сентября местный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сотрудники прокуратуры не стали обжаловать это решение.

Всего Кокорин и Мамаев находились в заключении около 11 месяцев. В колонии Мамаеву оставалось провести 2,5 месяца, братьям Кокориным – 3,5 месяца.

Адвокат Юрий Падалко сообщил, что Кокорин заключил новый контракт с ФК «Зенит», в котором он выступал ранее, а у Мамаева продолжает действовать контракт с ФК «Краснодар».