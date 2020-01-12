12.01.2020, 09:13
Ковальчук занимает четвертое место среди снайперов из России в НХЛ
ИА «Ореанда-Новости». В Национальной хоккейной лиге на четвертое место среди отечественных снайперов вышел хоккеист "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук, выступающий в этой команде на позиции нападающего.
В субботу на выезде команда Ковальчука смогла обыграть в овертайме "Оттаву" со счётом 2:1. Россиянин забросил в этом матче победную шайбу. Всего на счету Ковальчука теперь 437 шайб в карьере. Столько же имеет в своём активе Павел Буре, который уже закончил спортивную карьеру. С ним в списке самых результативных в НХЛ снайперов из России Ковальчук делит 4 место.
Больше Ковальчука и Буре за океаном забивали лишь Александр Овечкин, Сергей Федоров и Александр Могильный.
В субботу на выезде команда Ковальчука смогла обыграть в овертайме "Оттаву" со счётом 2:1. Россиянин забросил в этом матче победную шайбу. Всего на счету Ковальчука теперь 437 шайб в карьере. Столько же имеет в своём активе Павел Буре, который уже закончил спортивную карьеру. С ним в списке самых результативных в НХЛ снайперов из России Ковальчук делит 4 место.
Больше Ковальчука и Буре за океаном забивали лишь Александр Овечкин, Сергей Федоров и Александр Могильный.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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