Всего на счету Ковальчука теперь 437 шайб в карьере. Столько же имеет в своём активе Павел Буре, который уже закончил спортивную карьеру. С ним в списке самых результативных в НХЛ снайперов из России Ковальчук делит 4 место.Больше Ковальчука и Буре за океаном забивали лишь Александр Овечкин, Сергей Федоров и Александр Могильный.