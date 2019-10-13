Кубок мира по хоккею с мячом (или бенди) решили провести в России.

Несмотря на то, что Международная федерация бенди никогда не препятствовала проведению турнира в других странах, с 1974 года его проводили только в Швеции. Инициатива перенести место проведения Кубка прозвучала от представителей российской федерации хоккея с мячом. Международные эксперты сочли такое решение приемлемым и постановили провести Кубок мира осенью 2020 года в России. Согласие на перенос Кубка дали уже представители четырёх шведских клубов. Сообщается, что в ближайшее время будет учреждена рабочая группа, основной целью которой станет организационная подготовка к турниру. Российский город, в котором планируется провести Кубок мира по бенди, будет определён уже в текущем месяце. Такую информацию предоставил президент Международной федерации бенди и президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник. Он добавил, что сейчас вопрос проведения турнира находится на стадии обсуждения – оговариваются моменты, связанные с логистикой и инфраструктурой.

Напомним, что за всю историю существования Кубка мира по бенди, состязание проводили в трёх шведских городах: Юсдаль, Сандвикен и Эдсбюн. Отметим, что сегодня будут подведены результаты сорок шестого чемпионата Кубка в городе Сандвикене. Самым титулованным клубом стал шведский «Болтик». Среди российских команд наиболее высокие результаты показал клуб из Красноярска «Енисей».