. Слова трехкратной чемпионки мира приводит RT.Спортсменка заявила, что испытывает стыд за то, что дошло до такой ситуации. Она отметила, за несколько лет внутренние проблемы, которые имеются в лёгкой атлетике, так и не были решены.23 января Ласицкене было сказано, что она не сменит гражданство, чтобы выступать за другую страну, несмотря на то, что отстранили ВФЛА. Она заявила, что желает жить и побеждать в РФ.