29.01.2020, 08:53
Ласицкене рассказала о стыде за участие в соревнованиях под нейтральным флагом
ИА «Ореанда-Новости». Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в соревнованиях по прыжкам в высоту, рассказала о том, какие испытывает чувства от выступления под нейтральным флагом. Слова трехкратной чемпионки мира приводит RT.
Спортсменка заявила, что испытывает стыд за то, что дошло до такой ситуации. Она отметила, за несколько лет внутренние проблемы, которые имеются в лёгкой атлетике, так и не были решены.
Ласицкене заявила, что у неё нет намерения разрушать свою карьеру, и выступила с призывом к тем, кто руководит Всероссийской федерацией легкой атлетики, отстаивать права отечественных спортсменов.
23 января Ласицкене было сказано, что она не сменит гражданство, чтобы выступать за другую страну, несмотря на то, что отстранили ВФЛА. Она заявила, что желает жить и побеждать в РФ.
Спортсменка заявила, что испытывает стыд за то, что дошло до такой ситуации. Она отметила, за несколько лет внутренние проблемы, которые имеются в лёгкой атлетике, так и не были решены.
Ласицкене заявила, что у неё нет намерения разрушать свою карьеру, и выступила с призывом к тем, кто руководит Всероссийской федерацией легкой атлетики, отстаивать права отечественных спортсменов.
23 января Ласицкене было сказано, что она не сменит гражданство, чтобы выступать за другую страну, несмотря на то, что отстранили ВФЛА. Она заявила, что желает жить и побеждать в РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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