11.08.2019, 18:25
Лекции о здоровье пройдут в поликлиниках Москвы
ИА "Ореанда-Новости" Лекции на тему здоровья прочитают москвичам в столичных поликлиниках врачи. Соответствующая информация опубликована на сайте мэра Собянина.
Лекции будут проходить с 12 по 17 августа. В течение недели жителям столицы расскажут, как дольше сохранить хорошее зрение, побороть вредные привычки и не страдать от гипертонии.
Семинар на тему ухода за новорождёнными пройдёт в детской поликлинике №199. Молодые родители могут не только узнать необходимую информацию, но и задать вопросы специалисту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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