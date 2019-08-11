ИА "Ореанда-Новости" Лекции на тему здоровья прочитают москвичам в столичных поликлиниках врачи. Соответствующая информация опубликована на сайте мэра Собянина.

Лекции будут проходить с 12 по 17 августа. В течение недели жителям столицы расскажут, как дольше сохранить хорошее зрение, побороть вредные привычки и не страдать от гипертонии.

Семинар на тему ухода за новорождёнными пройдёт в детской поликлинике №199. Молодые родители могут не только узнать необходимую информацию, но и задать вопросы специалисту.