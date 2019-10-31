ИА "Ореанда-Новости" Учёные доказали, что употребление хотя вы одного авокадо в день поможет избежать проблем с сердцем. Однако, это правило распространяется на тех людей, кто страдает избыточным весом.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого сорок пять добровольцев в течение четырнадцати дней соблюдали одинаковую диету. Эта диета должна была относительно выровнять особенности организма испытуемых, которые зависели бы от пищевых пристрастий. Стоит отметить, что участники эксперимента имели, по мнению медицинских специалистов, избыточный вес. Потом «подопытных» разделили на три группы. Каждой из них предложили свою диету, которую необходимо было держать на протяжении пяти недель. Диеты отличались между собой содержанием жиров: с низким, с умеренным и также умеренным содержанием, но с добавлением каждый день одного плода авокадо. Вторая группа участников вместо авокадо употребляла другие продукты с целью восполнения необходимого количества мононенасыщенных (или «здоровых») жиров.

После пяти недель диеты медики провели ряд измерений. У участников проверили уровень липопротеинов низкой плотности. Исследователи говорят, что именно эти вещества являются переносчиками так называемого «плохого» холестерина. Также они проверили количество окисленных липопротеинов, которые способны привести к развитию атеросклероза.

Результаты эксперимента показали, что третья группа людей, в ежедневном рационе которых был авокадо, вышеперечисленные показатели находятся в сравнительно меньших значениях, чем у испытуемых первых двух групп. Также медики установили, что у таких людей зафиксирован высокий уровень лютеина, обладающего свойствами антиоксиданта, что помогает защитить липопротеины от окисления.