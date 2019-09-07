ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, какое из сегодняшних заболеваний можно считать неизлечимым.  Иногда врачи назначают много лекарств, чтобы избавиться от болезни, но это не приносит желаемого результата.

 В  список заболеваний входят дегенеративные заболевания щитовидной железы, псориаз, герпес.  Это связано с тем, что этимология этих заболеваний. Обычно она неизвестна, и врачи не знают о причине проблемы.  Через несколько лет в России может перестать диагностироваться вегето-сосудистая дистония, включающая в себя десятки симптомов.  

 Ещё одно заболевание - остеоартроз.  Те, кто страдает от этого, должны проходить терапию, направленную на облегчение серьёзных симптомов, но только оперативно.  

 К такому виду современных заболеваний врачи относят псориаз.  Его симптомы можно облегчить с помощью мазей, но на самом деле болезнь остаётся неизлечимой.