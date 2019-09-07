ИА «Ореанда-Новости». Врачи рассказали, какое из сегодняшних заболеваний можно считать неизлечимым. Иногда врачи назначают много лекарств, чтобы избавиться от болезни, но это не приносит желаемого результата.

В список заболеваний входят дегенеративные заболевания щитовидной железы, псориаз, герпес. Это связано с тем, что этимология этих заболеваний. Обычно она неизвестна, и врачи не знают о причине проблемы. Через несколько лет в России может перестать диагностироваться вегето-сосудистая дистония, включающая в себя десятки симптомов.

Ещё одно заболевание - остеоартроз. Те, кто страдает от этого, должны проходить терапию, направленную на облегчение серьёзных симптомов, но только оперативно.

К такому виду современных заболеваний врачи относят псориаз. Его симптомы можно облегчить с помощью мазей, но на самом деле болезнь остаётся неизлечимой.