Все они связаны с нездоровым образом жизни людей.

Одним из катализаторов появления ракового заболевания у человека медики считают сахар. Его чрезмерное потребление может отразиться не только на весе человека, но и привести к увеличению шанса заболеть раком молочной железы. Соответствующие эксперименты были проведены специалистами на животных. Вместо сахара медики рекомендуют употреблять фрукты и ягоды или, по крайней мере, готовить десерты самостоятельно.

Употребление горячих напитков и продуктов питания может привести к раку пищевода. Дело в том, что такие высокие температуры еды и питья раздражают и повреждают слизистую этого внутреннего органа.

Эксперты советуют, по возможности, не работать в ночное время суток и, в целом, снизить активность организма в это время. Защитный потенциал иммунной системы при таких условиях снижается, что приводит, в свою очередь, к развитию многих заболеваний. Раковые заболевания в этом случае не становятся исключением.

Малоподвижный образ жизни также входит в зону риска – это приводит к тому, что человек набирает лишний вес. Ожирение, в свою очередь, способно запустить воспалительные процессы в организме, что может привести к целому ряду онкологических заболеваний.

В заключение медики предостерегают также сторонников различных поливитаминов и биологически активных добавок. Не стоит употреблять их самостоятельно, без рекомендации специалистов – гипервитаминоз также увеличивает риск возникновения опухоли.