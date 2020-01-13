О причинах переезда в США специалист рассказал "Большому спорту".. Он утверждает, что в США он перебрался "исключительно из шкурных интересов" и сразу же после переезда начал хорошо зарабатывать.Арутюнян добавил, что за океаном спортсмены и тренеры не нуждаются в подарках и премиях, поскольку могут монетизировать своих успехи за счёт спонсорских поступлений, рекламных контрактов и выступлений в различных шоу. Также он отметил, что в США за обучение спортсменов платят или спонсоры, или родители фигуристов.В Москве Арутюнян работал с середины 1980 годов по 2001 год.