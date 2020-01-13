ИА «Ореанда-Новости». Рафаэль Арутюнян, тренирующий чемпиона мира фигуриста Натана Чена, рассказал о том, почему он принял решение переехать из России в США. О причинах переезда в США специалист рассказал "Большому спорту". 

Специалист заявил, что в столице России ему удавалось зарабатывать 200 долларов, при этом на жизнь уходило тысячу долларов. Он утверждает, что в США он перебрался "исключительно из шкурных интересов" и сразу же после переезда начал хорошо зарабатывать. 

Арутюнян добавил, что за океаном спортсмены и тренеры не нуждаются в подарках и премиях, поскольку могут монетизировать своих успехи за счёт спонсорских поступлений, рекламных контрактов и выступлений в различных шоу. Также он отметил, что в США за обучение спортсменов платят или спонсоры, или родители фигуристов. 

В Москве Арутюнян работал с середины 1980 годов по 2001 год.