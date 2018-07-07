ИА РЕАНДА-НОВОСТИ. По заявлению мэра Сочи Анатолия Пахомова, ливень, который неожиданно обрушился на город, совершенно не угрожает проведению матча «Россия — Хорватия» в рамках четвертьфинала Чемпионата Мира по футболу 2018, запланированного на 7 июня в 21:00 по московскому времени.

Матч должен проводиться на стадионе «Фишт», известного еще со времен Олимпийских игр 2014. Название ему дала гора «Фишт», которая является одной из самых известных вершин Кавказского государственного биосферного заповедника. Стадион был построен специально для проведения Олимпиады и Паралимпиады 2014. Строительство началось сразу после того, как наша страна получила официальное право на проведение этих соревнований на своей территории. Стадион представляет собой гигантское сооружение, оборудованное по последнему слову техники, которые может вместить около 40 тысяч зрителей.



Сообщается, что 6 июня 2018 года город-курорт Сочи был частично затоплен из-за длительных проливных дождей, которые бушевали в Краснодарском крае. В частности, затопило часть Адлерского района, где и расположен «Фишт». Во власти непогоды также оказался участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи. Из-за такого положения дел движение по направлению в центр города было приостановлено. Данная ситуация, к счастью, оказалась нестабильной, и вода в скором времени ушла. Движение транспорта в обе стороны было полностью восстановлено. По словам Пахомова, сам стадион от затопления совершенно не пострадал.

Проведению матча ничто не угрожает – вот те слова, которые хотят услышать футбольные болельщики по всему миру. Несмотря на недоверие иностранных граждан, их первоначальное нежелание приезжать в Россию, все же Чемпионат Мира проводится на достойном уровне. Мнение о нашей стране быстро меняется, организаторские способности жителей Российской Федерации заставляют многих раскрывать рты. Но больше всего футбольные фанаты болеют за нашу сборную. Её достижения на данном чемпионате заносятся в новую историю нашего футбола. Футболисты стали чуть ли не национальными героями, а страна день и ночь празднует их победы вместе со всем миром. Позади 1/8, впереди уже ¼ финала Чемпионата Мира 2018. Таких результатов мы еще не видели.

Сотрудники, обслуживающие стадион «Фишт», сделают все возможное, чтобы подготовить площадку для встречи России и Хорватии на поле брани. А мы продолжаем болеть за свою сборную и ждем от нее только победы.