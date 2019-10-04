Стоит отметить, что численность людей, страдающих заболеваниями этого органа, ежегодно растёт.

По информации, предоставленной хирургом-гепатологом Медицинского центра хирургии имени Вишневского, доктором медицинских наук Юрием Коваленко, соблюдение правил, позволяющих продлить здоровое состояние печени, является относительно несложным делом. К ним относятся: поддержание активного образа жизни, регулярное употребление фруктов, овощей и орехов, сокращение или полный отказ от употребления алкогольных напитков, а также соблюдение личной гигиены. Кроме того, специалист рекомендует регулярно проходит профилактический осмотр, чтобы выявить болезни на ранних сроках.

Юрий Коваленко назвал также причины, по которым печень человека подвергается риску заболевания. Эксперт отметил малоподвижный образ жизни, неправильное питание , избыточная масса тела и злоупотребление алкоголем. К факторам риска также можно отнести инфекции, вызванные различными вирусами, и заражение гельминтами через пищу и контакт с зараженными домашними животными. «Посадить» печень также можно токсическим воздействием лекарственных средств. Все эти факторы могут стать причинами первичного рака печени и жировой дистрофии этого органа, заключил специалист.

Стоит отметить, что в прошлом году в России было зафиксировано около пятисот тридцати тысяч человек с проблемами печени. Примечательно, что пять лет назад этот показатель достигал четыреста с половиной тысяч человек. Кроме того, увеличился показатель количества заболевших на сто тысяч человек – за последние пять лет он вырос на тринадцать процентов.