ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве к чемпионату мира по футболу планируют создать огромную вувузелу, чтобы фанаты футбола могли услышать, что происходит на футбольном стадионе, и кто из команд «ведёт» в игре. Также она будет вести аудиотрансляции матчей с участием российской сборной.

Вувузелу, длина которой насчитывает девять метров, установят 13 июня в московском парке «Сокольники». Она предназначена для того, чтобы вести голосовую трансляцию матчей с чемпионата мира по футболу. Также она будет издавать всевозможные победные звуки и музыку.

Внутри электрической трубки будут находиться динамики, которые и будут издавать эти звуки. Сама вувузела будет пластиковая, цвет её повторит флаг России – триколор.

Уже 13 июня люди на Фонтанной площади в парке смогут её впервые увидеть. Однако после завершения чемпионата её уберут. Внутри инструмента установят динамики и микрофон, которые будут улавливать и реагировать на человеческую речь. Если кто-то из людей станет говорить, петь или просто кричать в микрофон – она заиграет.

Художественный руководитель парка отметил, что их «гигант» по звуку будет отличаться от обычной вувузелы, которая не сильно приятна на звук, со слов игроков. Иногда вувузелы даже запрещали на матчах, охранники отбирали их на входе. Тон гигантской электронной вувузелы в «Сокольниках» не превысит 120 децибел (прим.ред. – эквивалентно гудку автомобиля).

Вувузелу изобрёл в 1970 году южноафриканец Фредди Мааки. Во время просмотра чемпионата мира по футболу в тот год, он увидел, как болельщики приносят на матчи дудки. Тогда он стал приносить трубку-гудок от своего велосипеда на матчи, а позже удлинил её. Его идею подхватили и другие болельщики.

Гудок производит монотонный шум, его сравнивают с жужжанием роя пчёл. Примечательно, что на матчах ЧМ в 2010 году заметили, что они звучат одинаково – на высоте си бемоль малой октавы. Тогда их стали впервые «отфильтровывать» из аудиопотока, чтобы добавить качества телетрансляциям.