22.03.2020, 13:58
Оргкомитет начал разработку других сценариев проведения Олимпийских Игр в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости». Организационный комитет Олимпиады активно разрабатывает и обсуждает возможность переноса Игр на несколько лет или задержки чемпионата. Об этом сообщает информационное издание «Reuters».
Специалисты оргкомитета Олимпийских Игр в Токио, которые должны были состояться в текущем году, приступил к разработке альтернативных вариантов проведения Олимпиады из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире.Источник издания «Reuters» в организационном комитете рассказал о рассмотрении переноса Игр на один или два года и подчеркнул, что отдельные члены комитета надеются, что Олимпиаду просто задержат на 30 или 45 дней. Отмену Олимпиады и проведение её без зрителей будут обсуждаться в конце марта 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии