ИА «Ореанда-Новости» . Организационный комитет Олимпиады активно разрабатывает и обсуждает возможность переноса Игр на несколько лет или задержки чемпионата. Об этом сообщает информационное издание «Reuters».

Специалисты оргкомитета Олимпийских Игр в Токио, которые должны были состояться в текущем году, приступил к разработке альтернативных вариантов проведения Олимпиады из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире.

Источник издания «Reuters» в организационном комитете рассказал о. Отмену Олимпиады и проведение её без зрителей будут обсуждаться в конце марта 2020 года.