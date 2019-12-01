ИА «Ореанда-Новости» «Вашингтон Кэпиталс» переиграл со счётом 5:2 команду «Детройт Ред Уингс». 

Матч хоккейных команд проходил в Детройте. Первыми забили хозяева. Во втором периоде гости смогли отыграться. Отличился Ти Джей Оши.  

На 29-1 минуте Александр Овечкин вывел свою команду вперёд. В третьем отрезке матча российский нападающий ещё дважды огорчил хозяев. Три очка заработал и ещё один россиянин «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов. Он трижды выступал в качестве ассистента. 

Александра Овечкина назвали в НХЛ главной звездой дня. Сейчас его команда является лидером в Восточной Конференции. 