Матч хоккейных команд проходил в Детройте. Первыми забили хозяева. Во втором периоде гости смогли отыграться. Отличился Ти Джей Оши.На 29-1 минуте Александр Овечкин вывел свою команду вперёд. В третьем отрезке матча российский нападающий ещё дважды огорчил хозяев. Три очка заработал и ещё один россиянин «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов. Он трижды выступал в качестве ассистента.Александра Овечкина назвали в НХЛ главной звездой дня. Сейчас его команда является лидером в Восточной Конференции.