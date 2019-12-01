01.12.2019, 10:39
Овечкин забил три шайбы впервые в этом сезоне
ИА «Ореанда-Новости» «Вашингтон Кэпиталс» переиграл со счётом 5:2 команду «Детройт Ред Уингс».
Матч хоккейных команд проходил в Детройте. Первыми забили хозяева. Во втором периоде гости смогли отыграться. Отличился Ти Джей Оши.
На 29-1 минуте Александр Овечкин вывел свою команду вперёд. В третьем отрезке матча российский нападающий ещё дважды огорчил хозяев. Три очка заработал и ещё один россиянин «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов. Он трижды выступал в качестве ассистента.
Александра Овечкина назвали в НХЛ главной звездой дня. Сейчас его команда является лидером в Восточной Конференции.
Матч хоккейных команд проходил в Детройте. Первыми забили хозяева. Во втором периоде гости смогли отыграться. Отличился Ти Джей Оши.
На 29-1 минуте Александр Овечкин вывел свою команду вперёд. В третьем отрезке матча российский нападающий ещё дважды огорчил хозяев. Три очка заработал и ещё один россиянин «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов. Он трижды выступал в качестве ассистента.
Александра Овечкина назвали в НХЛ главной звездой дня. Сейчас его команда является лидером в Восточной Конференции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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