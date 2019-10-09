Сегодня здесь стартовало первенство Приволжского федерального округа в этой спортивной дисциплине.

В рамках проведения спортивного турнира в городе Пензе собралось около шестидесяти атлетов, которые сегодня вступили в борьбу за медали первенства. Результаты соревнования помогут определить командный состав атлетов, которые будут направлены на выступления на первенстве Российской Федерации. Стоит отметить, что российский этап соревнований также пройдёт на территории Пензенской области – в городе Суре. Временем проведения был выбран ноябрь текущего года.

По информации, предоставленной главным судьёй соревнований Юрием Мироновым, проведение первенства Приволжского федерального округа подразумевает два потока. В одном из них ребята выступят по первому взрослому разряду, кроме того состоятся командные выступления. Первый день соревнования посвятили обязательной и произвольной программе и финальным выступлениям на отдельных видах дисциплины. Второй поток включает в себя ребят постарше. Здесь они выступают уже по программе, рассчитанной на кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Что касается участников, чей возраст варьируется от четырнадцати до семнадцати лет, то турнир пройдёт исключительно в командном первенстве. По предварительным оценкам представителей тренерского состава, призовые места могут достаться воспитанникам спортивных секций из Республики Татарстан – именно они являются победителями первенства Российской Федерации.

Окончательные результаты проведённого первенства Приволжского федерального округа подведут в ближайшую пятницу, 11 октября.