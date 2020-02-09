09.02.2020, 15:07
Пловчиха из Британии будет выступать за Россию
ИА «Ореанда-Новости» В публикации агентства "Р-Спорт" заявлено, что Татьяна Белоногофф, пловчиха из Британии, будет выступать за российскую сборную.
Владимир Сальников, работающий на должности президента Всероссийской федерации плавания, заявил, что сейчас идёт работа по смене спортивного гражданства.
Пловчиха призналась в том, что о переходе в российскую сборную думала давно. По её словам, решение выступать за Россию она приняла в мае 2019 года.
Мать Белоногофф - родом из России. Пловчиха переехала в Россию из Британии в 2019 году. Сейчас она живёт в городе Санкт-Петербурге.
Татьяна Белоногофф выиграла чемпионат Европы среди юниоров. На чемпионате РФ в 2019 году спортсменка дважды занимала третье место: на дистанциях 100 и 50 метров брассом.
Владимир Сальников, работающий на должности президента Всероссийской федерации плавания, заявил, что сейчас идёт работа по смене спортивного гражданства.
Пловчиха призналась в том, что о переходе в российскую сборную думала давно. По её словам, решение выступать за Россию она приняла в мае 2019 года.
Мать Белоногофф - родом из России. Пловчиха переехала в Россию из Британии в 2019 году. Сейчас она живёт в городе Санкт-Петербурге.
Татьяна Белоногофф выиграла чемпионат Европы среди юниоров. На чемпионате РФ в 2019 году спортсменка дважды занимала третье место: на дистанциях 100 и 50 метров брассом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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