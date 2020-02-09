Владимир Сальников, работающий на должности президента Всероссийской федерации плавания, заявил, что сейчас идёт работа по смене спортивного гражданства.Мать Белоногофф - родом из России. Пловчиха переехала в Россию из Британии в 2019 году. Сейчас она живёт в городе Санкт-Петербурге.Татьяна Белоногофф выиграла чемпионат Европы среди юниоров. На чемпионате РФ в 2019 году спортсменка дважды занимала третье место: на дистанциях 100 и 50 метров брассом.