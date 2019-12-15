37-летний Плющенко заявил, что после слов Тутберидзе столкнулся с массой вопросов от представителей СМИ. Он отметил, что им только было прокомментировано то, что 17-летняя Загитова приостановила карьеру. Плющенко назвал реакцию на его слова со стороны представителей Тутберидзе хамской.Бывший фигурист отметил, что никогда в свою команду не пытался заманить Алину, тем более, путём унижения её тренера.14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.