15.12.2019, 13:54
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
ИА «Ореанда-Новости» Бывшим фигуристом Евгением Плющенко в Instagram были прокомментированы обвинения Этери Тутберидзе в том, что он переманивает фигуристок, которые у неё тренируются.
37-летний Плющенко заявил, что после слов Тутберидзе столкнулся с массой вопросов от представителей СМИ. Он отметил, что им только было прокомментировано то, что 17-летняя Загитова приостановила карьеру. Плющенко назвал реакцию на его слова со стороны представителей Тутберидзе хамской.
Бывший фигурист отметил, что никогда в свою команду не пытался заманить Алину, тем более, путём унижения её тренера.
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
37-летний Плющенко заявил, что после слов Тутберидзе столкнулся с массой вопросов от представителей СМИ. Он отметил, что им только было прокомментировано то, что 17-летняя Загитова приостановила карьеру. Плющенко назвал реакцию на его слова со стороны представителей Тутберидзе хамской.
Бывший фигурист отметил, что никогда в свою команду не пытался заманить Алину, тем более, путём унижения её тренера.
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии