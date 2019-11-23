ИА «Ореанда-Новости». Психолог объяснила, почему возникают панические атаки.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материал агентства «Москва».

Психолог Центра социальной помощи семье детям столичного департамента труда и социальной защиты населения Лидия Годлевская объяснила в чём кроется главная причина панических атак.

Дело в негативных мыслях и установках, которые заложены в человеке. Человек не обязательно будет плохо думать лишь о себе. В его голову могут прийти мысли о людях или событиях, которые происходят вокруг.

Кроме того, паническая атака может стать следствием нехватки воздуха в организме из-за стресса. Точно также как и переутомление и хроническая усталость.

Для профилактики психолог порекомендовала снизить количество алкоголя, кофеина, никотина и других веществ, которые могут возбудить нервную систему.