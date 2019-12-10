10.12.2019, 09:31
Путин прокомментировал решение WADA на пресс-конференции саммита
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин прокомментировал решение WADA на пресс-конференции саммита в понедельник, 9 декабря.
По мнению российского лидера дисквалификация должна относится только к тем, кто нарушил правила, а не ко всей стране. Россия имеет полное право обратиться в Спортивный арбитражный суд из-за нарушений в отношении Олимпийских хартий.
Владимир Путин отметил, что представители WADA не имеют претензий к Российскому олимпийскому комитету. Следовательно, наказание должно быть индивидуальным. Дальнейшие действия будут основаны на детальном анализе сложившейся ситуации.
По мнению российского лидера дисквалификация должна относится только к тем, кто нарушил правила, а не ко всей стране. Россия имеет полное право обратиться в Спортивный арбитражный суд из-за нарушений в отношении Олимпийских хартий.
Владимир Путин отметил, что представители WADA не имеют претензий к Российскому олимпийскому комитету. Следовательно, наказание должно быть индивидуальным. Дальнейшие действия будут основаны на детальном анализе сложившейся ситуации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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