





По мнению российского лидера дисквалификация должна относится только к тем, кто нарушил правила, а не ко всей стране. Россия имеет полное право обратиться в Спортивный арбитражный суд из-за нарушений в отношении Олимпийских хартий.. Дальнейшие действия будут основаны на детальном анализе сложившейся ситуации.